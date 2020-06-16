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Импорт автомобилей возрос на 26%

​Импорт автомобилей возрос на 26%

В январе-мае этого года в Азербайджан импортировано 19 678 единиц автомобилей различного назначения стоимостью 241,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 26,3% или 4 093 единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 1 единицу или 1,4% – до 71 единиц (7,5 млн долларов США), легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 4 255 единицы или 30% - до 18 425 единиц (203,8 млн долларов США), моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов сократился на 1 114 единиц или 12,6% - до 160 (17,9 млн долларов США), моторных транспортных средств специального назначения на 3 единицы или на 4,2% - до 68 единиц (12,1 млн долларов США).

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