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Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму

Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса с капиталом в 180 млрд долларов США
Бизнес
10 марта 2021 г. 10:19
Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму
Илон Маск

Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов США — это рекордный рост за один день.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов США. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов США. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов США.

В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска выросло за сутки на 22,6 миллиарда долларов США — до 166,2 миллиарда долларов США (второе место), Безоса — на 5,9 миллиарда, до 179,9 миллиарда долларов США (первое место).

Состояние Маска подскочило благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64% — до 673,58 доллара США за акцию. До этого столь сильные однодневные скачки акций компании (на 18-19%) наблюдались в феврале-марте 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask bir günə rekord məbləğdə varlandı

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