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Ильхам Байрамов: Началась сертификация компаний, которые обеспечат COP29 халяльной продукцией 

Ильхам Байрамов: Началась сертификация компаний, которые обеспечат COP29 халяльной продукцией  14:14 Проводится сертификация компаний, которые обеспечат халяльной продукцией 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Бизнес
9 октября 2024 г. 14:52
Ильхам Байрамов: Началась сертификация компаний, которые обеспечат COP29 халяльной продукцией 

Проводится сертификация компаний, которые обеспечат халяльной продукцией 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) Ильхам Байрамов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что в рамках COP29 участники из многих исламских стран посетят Азербайджан: "Обеспечение гостей халяльной продукцией и услугами является одной из наших главных задач. Работа в данном направлении уже началась".

И.Байрамов добавил, что Международная организация по стандартизации также будет иметь большой павильон на COP29: "Мы участвуем в данном процессе в качестве главного местного партнера. Совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29 ведется мониторинг крупных объектов общественного питания, которые будут действовать в стране в рамках данного мероприятия. В ходе оценки внимание будет обращено в основном на обеспечение экологической устойчивости этих объектов. Обеспечение халяльных услуг также входит в критерии оценки".

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Версия на английском языке AZSTANDART: Certification of companies to provide halal products for COP29 began
Версия на азербайджанском языке İlham Bayramov: "COP29-u halal məhsullarla təmin edəcək şirkətlərin sertifikatlaşdırılmasına başlanılıb"

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