Ильхам Байрамов: Началась сертификация компаний, которые обеспечат COP29 халяльной продукцией

14:14 Проводится сертификация компаний, которые обеспечат халяльной продукцией 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Проводится сертификация компаний, которые обеспечат халяльной продукцией 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) Ильхам Байрамов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что в рамках COP29 участники из многих исламских стран посетят Азербайджан: "Обеспечение гостей халяльной продукцией и услугами является одной из наших главных задач. Работа в данном направлении уже началась".

И.Байрамов добавил, что Международная организация по стандартизации также будет иметь большой павильон на COP29: "Мы участвуем в данном процессе в качестве главного местного партнера. Совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29 ведется мониторинг крупных объектов общественного питания, которые будут действовать в стране в рамках данного мероприятия. В ходе оценки внимание будет обращено в основном на обеспечение экологической устойчивости этих объектов. Обеспечение халяльных услуг также входит в критерии оценки".