Ильхам Алиев: В 2004-2024 годах в нашу экономику вложено $344,4 млрд инвестиций

В экономику Азербайджана в 2004-2024 годах вложено $344,4 млрд инвестиций, значительная часть которых, а именно $213,2 млрд направлена на развитие ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам Азербайджанского Международного инвестиционного форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.