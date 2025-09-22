Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Ильхам Алиев: В 2004-2024 годах в нашу экономику вложено $344,4 млрд инвестиций

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 10:25
    Ильхам Алиев: В 2004-2024 годах в нашу экономику вложено $344,4 млрд инвестиций

    В экономику Азербайджана в 2004-2024 годах вложено $344,4 млрд инвестиций, значительная часть которых, а именно $213,2 млрд направлена на развитие ненефтяного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам Азербайджанского Международного инвестиционного форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.

    Ильхам Алиев Азербайджан экономика инвестиции AIIF-2025
    İlham Əliyev: "2004-2024-cü illərdə iqtisadiyyatımıza 344,4 milyard dollar sərmayə qoyulub"

    Последние новости

    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    11:02

    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

    Происшествия
    11:00

    Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию

    Финансы
    Лента новостей