Ильхам Алиев: Азербайджано-Узбекский региональный форум - эффективная платформа для сотрудничества

Ставший регулярным Азербайджано-Узбекский региональный форум представляет собой эффективную платформу для продвижения сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

"Следует особо отметить активную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в развитии экономических связей и определении перспективных направлений взаимодействия. Уже ставший регулярным Азербайджано-Узбекский региональный форум представляет собой эффективную платформу для продвижения сотрудничества в данном направлении", - сказал глава государства.

Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с братским Узбекистаном во всех секторах экономики: "Для этого существует высокая политическая воля и значительный потенциал. На сегодняшний день подписано около 200 документов, которые создают надёжную правовую основу для дальнейшего развития наших экономических отношений. Азербайджан и впредь будет поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, отвечающее интересам обеих сторон, и способствующее укреплению дружбы и партнерства между нашими народами".