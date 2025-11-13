Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев: Азербайджано-Узбекский региональный форум - эффективная платформа для сотрудничества

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 16:15
    Ильхам Алиев: Азербайджано-Узбекский региональный форум - эффективная платформа для сотрудничества

    Ставший регулярным Азербайджано-Узбекский региональный форум представляет собой эффективную платформу для продвижения сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    "Следует особо отметить активную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в развитии экономических связей и определении перспективных направлений взаимодействия. Уже ставший регулярным Азербайджано-Узбекский региональный форум представляет собой эффективную платформу для продвижения сотрудничества в данном направлении", - сказал глава государства.

    Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с братским Узбекистаном во всех секторах экономики: "Для этого существует высокая политическая воля и значительный потенциал. На сегодняшний день подписано около 200 документов, которые создают надёжную правовую основу для дальнейшего развития наших экономических отношений. Азербайджан и впредь будет поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, отвечающее интересам обеих сторон, и способствующее укреплению дружбы и партнерства между нашими народами".

    Ильхам Алиев Узбекистан интервью
    İlham Əliyev: "Azərbaycan-Özbəkistan Regional Forumu səmərəli platformadır"

    Последние новости

    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    16:35
    Фото

    Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

    Здоровье
    16:34

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    16:34

    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Происшествия
    16:29

    Курсант Московского университета МВД совершил суицид

    В регионе
    Лента новостей