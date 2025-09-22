Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Ильхам Алиев: Азербайджан строит "зеленую экономику" завтрашнего дня

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 10:27
    Ильхам Алиев: Азербайджан строит зеленую экономику завтрашнего дня

    Азербайджан строит "зеленую экономику" завтрашнего дня.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025).

    Ильхам Алиев обращение инвестфорум зеленая экономика
    İlham Əliyev: "Azərbaycan sabahın "yaşıl iqtisadiyyat"ını qurur"

    Последние новости

    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    11:02

    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

    Происшествия
    11:00

    Цена золота обновила исторический максимум, превысив $3 700 за тройскую унцию

    Финансы
    Лента новостей