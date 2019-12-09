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I межрегиональный молодежный форум Азербайджан-Россия пройдет в 2020 году в Шахдаге

I межрегиональный молодежный форум Азербайджан-Россия будет в Шахдаге

Первый межрегиональный молодежный форум пройдет в Центре туризма "Шахдаг" в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Он отметил, что Азербайджан и Россия достигли договоренности в вопросах укрепления связей между молодежью и проведении регулярных межрегиональных молодежных форумов. Форумы планируется проводить поочередно в Азербайджане и России. Первый форум состоится в следующем году в Азербайджане, в Центре туризма "Шахдаг".

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