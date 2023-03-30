Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков

Венгерская компания Hell Energy реализует в Азербайджане проект по производству и розливу алюминиевых банок для напитков.

Венгерская компания Hell Energy реализует в Азербайджане проект по производству и розливу алюминиевых банок для напитков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В связи с этим было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО ”Азербайджанская инвестиционная компания“ и компанией ”Hell Energy".

На заводе, который планируется построить в Алятской свободной экономической зоне по проекту, первоначально предполагалось производить и наполнять 300-400 млн алюминиевых банок для напитков в год. Реализация проекта будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в страну, приобретению передового технологического опыта, импортозамещению и увеличению экспортного потенциала готовой продукции в другие страны.