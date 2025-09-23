Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Хэ Чжэньвэй: 20 китайских компаний выразили интерес к инвестициям в Азербайджан

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 13:00
    Хэ Чжэньвэй: 20 китайских компаний выразили интерес к инвестициям в Азербайджан

    Двадцать предприятий из 12 провинций Китая, преимущественно частные компании, выразили желание вложить инвестиции в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Китайской ассоциации зарубежного развития Хэ Чжэньвэй на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    "Проведение инвестиционного форума в Азербайджане сегодня имеет особое значение. Это отличная площадка для налаживания контактов. Мы увидели, что сюда приехали представители не только из Китая, но и из Европы, в частности из Бельгии. Это действительно важное мероприятие для привлечения иностранных инвестиций", - отметил глава ассоциации.

    Х. Чжэньвэй подчеркнул важность для Азербайджана обратить внимание на китайские инвестиции, назвав три основные причины:

    "Китайские зарубежные инвестиции уже 13 лет входят в тройку крупнейших в мире, их доля в 2024 году составила 11,9% от мирового объема. Для Азербайджана это открывает значительный потенциал. Во-вторых, снижение внутреннего спроса в Китае и избыток производства стимулируют компании искать новые рынки с более высоким спросом. Азербайджан полностью соответствует этим критериям. В-третьих, смена стратегии китайских компаний: если ранее они ориентировались на добычу ресурсов, то сегодня инвестируют в ненефтяные отрасли и производство, что совпадает с приоритетами Азербайджана".

    По его словам, перспективы сотрудничества особенно велики в трех направлениях: транспорт и логистика, в том числе использование маршрута из Китая в Европу через Казахстан и Баку, возобновляемая энергетика – развитие солнечных и ветровых проектов в Азербайджане, а также интеллектуальное производство – внедрение "умных технологий", включая автомобили, здания и системы управления.

    "Сотрудничество между Китаем и Азербайджаном имеет большие перспективы – от логистики до инновационного производства", - резюмировал Х. Чжэньвэй.

