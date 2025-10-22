Хамис Сейранов: В Азербайджане в 2026 году появятся еще 8 лабораторий
- 22 октября, 2025
- 16:43
В Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы запланировано создание сети из 20 новых лабораторий и модернизация 7 существующих.
Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Азербайджанского института метрологии Хамис Сейранов.
Он отметил, что в 2024 году были введены в эксплуатацию 5 лабораторий по измерению объема, сопротивления, времени и частоты, параметров распределения и мощности радиочастот, а также медицинским измерениям.
"10 сентября этого года запущены еще 7 лабораторий - фотометрическая, линейно-угловых измерений, лаборатории по измерению длины волны, твердости, силы, электромагнитного загрязнения и первичной влажности. В 2026 году планируется создание еще 8 лабораторий", - отметил Сейранов.
