    Хамис Сейранов: В Азербайджане в 2026 году появятся еще 8 лабораторий

    Бизнес
    • 22 октября, 2025
    • 16:43
    Хамис Сейранов: В Азербайджане в 2026 году появятся еще 8 лабораторий

    В Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы запланировано создание сети из 20 новых лабораторий и модернизация 7 существующих.

    Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Азербайджанского института метрологии Хамис Сейранов.

    Он отметил, что в 2024 году были введены в эксплуатацию 5 лабораторий по измерению объема, сопротивления, времени и частоты, параметров распределения и мощности радиочастот, а также медицинским измерениям.

    "10 сентября этого года запущены еще 7 лабораторий - фотометрическая, линейно-угловых измерений, лаборатории по измерению длины волны, твердости, силы, электромагнитного загрязнения и первичной влажности. В 2026 году планируется создание еще 8 лабораторий", - отметил Сейранов.

    Лента новостей