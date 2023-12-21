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Гёксель Ашан: Азербайджан - самая быстроразвивающаяся страна в регионе

Гёксель Ашан: Азербайджан - самая быстроразвивающаяся страна в регионе Азербайджан стал самой быстроразвивающейся страной в регионе за последние 20 лет.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 12:29
Гёксель Ашан: Азербайджан - самая быстроразвивающаяся страна в регионе

Азербайджан стал самой быстроразвивающейся страной в регионе за последние 20 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил глава финансового офиса президента Турции Гёксель Ашан на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан добился значительных показателей развития, несмотря на многолетнюю оккупацию около 20% территории страны.

"Нетрудно представить, каким будет уровень развития после освобождения земель", - добавил турецкий чиновник.

По словам Ашана, в последние годы экономические трудности наблюдаются во всем мире:

"Современные реалии таковы, что если ты не силен, устоять на ногах невозможно. Мировые державы пытаются объединить силы. В нашем случае лишь единство тюркского мира обеспечит наше процветание на этих землях", - сказал он.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə rəsmisi: "Son 20 ildə regionda ən sürətlə inkişaf etmiş ölkə Azərbaycan olub"

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