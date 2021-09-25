Губернатор Украины предложил SOCAR открыть АЗС в Закарпатье

Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Закарпатской областью Украины в 2020 году составила 300 тысяч долларов США, а в первой половине 2021 года-140 тысяч долларов.

Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Закарпатской областью Украины в 2020 году составила 300 тысяч долларов США, а в первой половине 2021 года -140 тысяч долларов.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил губернатор региона Анатолий Полосов.

"Я понимаю, что из-за пандемии коронавируса (COVID-19) прошлый год буквально прошел мимо нас, бизнес не состоялся, но я не сомневаюсь, что мы должны укреплять наши связи. Возьмем, к примеру, SOCAR. Почему бы SOCAR не иметь заправочных станций в Закарпатской области?! То есть мы можем рассматривать этот вопрос как перспективный", - сказал он.

По словам Полосова, промышленные парки, которые планируется открыть, могли бы представлять интерес для Азербайджана: "Это комфортная территория для инвесторов. Поэтому мы не ограничиваем сферы деятельности, создаем благоприятные условия для построения бизнеса, обеспечиваем защиту инвестиций, защиту интересов инвесторов. Поэтому после ввода в эксплуатацию новых промышленных парков мы с удовольствием сообщим об этом азербайджанской стороне".