Губернатор Калужской области обсуждает в Баку вопросы сотрудничества

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил Шапша в своем телеграмм-канале.

Губернатор отметил, что в Баку провел с встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, с которым обсудил проект транспортного коридора “Север – Юг”.

На встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Азербайджана Ниязом Али-заде обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между Калужской областью и Азербайджаном.

“Главная тема обсуждения – перспективы развития кооперации представителей малого и среднего предпринимательства нашего региона с азербайджанским бизнесом. Провели презентацию инвестиционного и экономического потенциала Калужской области”, - отметил губернатор.

Он напомнил, что калужские компании экспортируют в Азербайджан бумажные изделия, моторные масла, напольные и настенные покрытия, медицинскую аппаратуру, продукты питания и прочую продукцию.

“Готовы расширять наше торгово-экономическое сотрудничество. У калужских предпринимателей большой интерес к партнерству с азербайджанскими коллегами. Используем все возможности, чтобы помочь им в этом. Заручились поддержкой Торгово-промышленной палаты Азербайджана в установлении прямых связей для более активного взаимодействия бизнеса”, - отметил он.