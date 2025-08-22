О нас

Бизнес
22 августа 2025 г. 10:39
Губернатор Бабушкин: Астрахань продолжит всестороннее сотрудничество с Азербайджаном

Астраханская область России рассчитывает на дальнейший рост торгового оборота с Азербайджаном за счет развития транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин по итогам своей встречи с посом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым.

"Азербайджан - один из ключевых партнеров Астраханского региона. За первые полгода текущего года экспорт рыбы в Азербайджанскую Республику увеличился на 5%, растет объем поставок овощей и мукомольной продукции. Важнейшей задачей считаем дальнейшее увеличение объемов торговли благодаря совершенствованию транспортной инфраструктуры", - написал Бабушкин в своем Telegram - канале.

По его словам, в ходе встречи особое внимание было уделено культурному взаимодействию.

"Продолжим работу над развитием всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и дальнейшую реализацию совместных проектов на партнерских, взаимовыгодных условиях", - отметил губернатор.

Версия на азербайджанском языке İqor Babuşkin: "Həştərxan Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığı davam etdirəcək"

