ГТК: Возросли случаи контрабанды в грузах, ввозимых в страну компаниями-перевозчиками

В последнее время в грузах, ввозимых в страну различными компаниями-перевозчиками, среди товаров, заявленных якобы для личного пользования, возросло количество фактов обнаружения товаров коммерческого назначения, контрабанды.

В последнее время в грузах, ввозимых в страну различными компаниями-перевозчиками, среди товаров, заявленных якобы для личного пользования, возросло количество фактов обнаружения товаров коммерческого назначения, контрабанды.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета.

В течение текущего года в общей сложности было зарегистрировано 29 случаев, когда товары коммерческого назначения, представлялись товарами, заказанными отдельными физическими лицами, и применена соответствующая мера наказания. Если за три аналогичные месяца прошлого года было выявлено всего семь таких фактов, то в текущем году в четыре раза больше - 29 фактов.

Государственный таможенный комитет, в очередной раз обращаясь к гражданам, рекомендует соблюдать законодательство, правильно указывать в декларации сведения о товарах для того, чтобы товары, которые они заказывают из-за рубежа, легко и быстро проходили таможенный контроль.