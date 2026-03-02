Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ГТК: В Азербайджане выросло число случаев ввоза продукции с запрещенными веществами

    Бизнес
    • 02 марта, 2026
    • 17:11
    ГТК: В Азербайджане выросло число случаев ввоза продукции с запрещенными веществами

    В Азербайджане зафиксирован резкий рост случаев ввоза почтовыми отправлениями продукции, содержащей вещества с ограниченным оборотом или полностью запрещенные.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, особую обеспокоенность вызывают заказываемые через интернет чаи и кофе для похудения, лекарственные препараты и биологически активные добавки.

    По данным ведомства, если в 2023 году было выявлено 13 подобных фактов, в 2024 году - 9, то в 2025 году их число выросло до 99. В составе изъятой продукции обнаружены вещества с ограниченным оборотом, в том числе сибутрамин, прегабалин, габапентин и другие сильнодействующие компоненты.

    В комитете отметили, что граждане зачастую приобретают такие товары через онлайн-платформы, не располагая информацией об их составе. Нередко продукция, декларируемая как предназначенная "для личного пользования", впоследствии реализуется в коммерческих целях.

    В ГТК подчеркнули, что покупка и использование подобных средств без назначения врача может представлять угрозу для здоровья, а их заказ из неизвестных источников, в том числе через социальные сети и зарубежные интернет-платформы, а также ввоз без надлежащего декларирования влечет за собой уголовную ответственность.

