ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел

Суды Азербайджана в 2025 году рассмотрели 587 дел по спорам в сфере таможни.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюлоглан Мурадлы на II Форуме судей Азербайджана.

По его словам, в 83% случаев решения были приняты в пользу таможенных органов, в 17% - в пользу противоположной стороны.

Мурадлы отметил, что унификация судебной практики, в том числе решения Пленума Верховного суда по вопросам корректировки таможенных платежей и их возврата, позволила сократить число повторяющихся споров.