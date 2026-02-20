Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел

    Бизнес
    • 20 февраля, 2026
    • 16:39
    ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел

    Суды Азербайджана в 2025 году рассмотрели 587 дел по спорам в сфере таможни.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюлоглан Мурадлы на II Форуме судей Азербайджана.

    По его словам, в 83% случаев решения были приняты в пользу таможенных органов, в 17% - в пользу противоположной стороны.

    Мурадлы отметил, что унификация судебной практики, в том числе решения Пленума Верховного суда по вопросам корректировки таможенных платежей и их возврата, позволила сократить число повторяющихся споров.

    Лента новостей