ГТК: В 2025 году таможенные органы выиграли 83% судебных дел
Бизнес
- 20 февраля, 2026
- 16:39
Суды Азербайджана в 2025 году рассмотрели 587 дел по спорам в сфере таможни.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Гюлоглан Мурадлы на II Форуме судей Азербайджана.
По его словам, в 83% случаев решения были приняты в пользу таможенных органов, в 17% - в пользу противоположной стороны.
Мурадлы отметил, что унификация судебной практики, в том числе решения Пленума Верховного суда по вопросам корректировки таможенных платежей и их возврата, позволила сократить число повторяющихся споров.
