​​​​​​​ГТК в 2024 году предотвратил попытку ввоза более 7 млн сигарет незаконным путем

​​​​​​​ГТК в 2024 году предотвратил попытку ввоза более 7 млн сигарет незаконным путем

Таможенные органы Азербайджана пресекли в 2024 году попытку ввоза более 7 млн штук сигарет незаконным путем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК).

В ходе мероприятий было выявлено 7 256 037 штук сигарет, 13 266 литров спиртных напитков, 105 721,715 литра энергетических напитков без акцизных марок или ввезенных незаконным способом, а также 292 литра спиртных напитков с акцизными марками Азербайджана, но с нарушениями правил их применения.

Кроме того, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий ГТК и Государственной налоговой службы из незаконного оборота изъято 1 760 тыс. штук табачных изделий без акцизных марок или без обязательной маркировки и 300 тыс. поддельных акцизных марок.