ГТК пресек попытку транзита через Азербайджан около 208 кг наркотиков, спрятанных среди арбузов

ГТК пресек контрабанду 207 кг наркотиков транзитом через Азербайджан

Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили 207 кг 620 г марихуаны в грузе арбузов, перевозимом транзитом через Азербайджан из Ирана в Россию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Транспортное средство, перевозившее арбузы, было подвергнуто таможенному досмотру в Астаринском таможенном управлении.

При более детальной проверке служебная собака кинологической службы отреагировала на 16 паллет. Под грузом арбузов на этих паллетах в 64 упаковках была обнаружена марихуана общим весом 207 кг 620 г.

По факту проводится расследование.