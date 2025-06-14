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ГТК пресек попытку транзита через Азербайджан около 208 кг наркотиков, спрятанных среди арбузов

ГТК пресек попытку транзита через Азербайджан около 208 кг наркотиков, спрятанных среди арбузов ГТК пресек контрабанду 207 кг наркотиков транзитом через Азербайджан
Бизнес
14 июня 2025 г. 17:01
ГТК пресек попытку транзита через Азербайджан около 208 кг наркотиков, спрятанных среди арбузов

Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили 207 кг 620 г марихуаны в грузе арбузов, перевозимом транзитом через Азербайджан из Ирана в Россию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Транспортное средство, перевозившее арбузы, было подвергнуто таможенному досмотру в Астаринском таможенном управлении.

При более детальной проверке служебная собака кинологической службы отреагировала на 16 паллет. Под грузом арбузов на этих паллетах в 64 упаковках была обнаружена марихуана общим весом 207 кг 620 г.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Rusiyaya aparılan qarpız yükündə 207 kq marixuana Azərbaycanda aşkarlanıb

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