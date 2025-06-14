ГТК пресек попытку транзита через Азербайджан около 208 кг наркотиков, спрятанных среди арбузов

Сотрудники Астаринского таможенного управления обнаружили 207 кг 620 г марихуаны в грузе арбузов, перевозимом транзитом через Азербайджан из Ирана в Россию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Транспортное средство, перевозившее арбузы, было подвергнуто таможенному досмотру в Астаринском таможенном управлении.
При более детальной проверке служебная собака кинологической службы отреагировала на 16 паллет. Под грузом арбузов на этих паллетах в 64 упаковках была обнаружена марихуана общим весом 207 кг 620 г.
По факту проводится расследование.