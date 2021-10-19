ГТК: Плотность на Астаринском погранпункте связана с проблемами на иранской стороне

Астаринский погранично-пропускной пункт продолжает функционировать в усиленном режиме, за последние 10 дней обеспечен переход из Ирана в Азербайджан большего числа грузовых транспортных средств, чем в предыдущие дни.

Астаринский погранично-пропускной пункт продолжает функционировать в усиленном режиме, за последние 10 дней обеспечен переход из Ирана в Азербайджан большего числа грузовых транспортных средств, чем в предыдущие дни.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный таможенный комитет.

"Вчера в некоторых СМИ со ссылкой на заявление члена совета директоров совместной ирано-российской торговой палаты Сеида Джалалифера распространилась информация о большой плотности на иранской стороне Астаринского погранично-пропускного пункта, подчеркивается, что якобы азербайджанская сторона сделала это намеренно из-за напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. Такая информация необоснованна и не соответствует действительности", - говорится в информации.

Так, в течение 10 часов с 15 до 16 октября имела место компьютерная неисправность на иранской стороне, не позволяющая обеспечить проезд грузовых автомобилей. Были также задержки по погрузке и разгрузке на фруктово-овощных складах иранского города Астара. В результате образовалась большое скопление автотранспорта на границе и длинная очередь.

"Обвинять Азербайджан в сложностях, возникших из-за проблем на иранской стороне, и находить в этом политическую подоплеку недопустимо и только вызывает сожаление", - сообщили в ГТК.