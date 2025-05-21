ГТК объяснил причину резкого роста импорта в страну

ГТК объяснил причину резкого роста импорта в страну

Увеличение стоимости импорта Азербайджана за январь-апрель этого года на 2 млрд 667,9 млн долларов США или на 48,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также снижение положительного сальдо во внешней торговле в 4,15 раза в годовом сравнении связано с ввозом в страну немонетарного золота.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Так, за 4 месяца в Азербайджан было импортировано немонетарного золота на сумму 2 млрд 527,3 млн долларов США, что в 8,6 раза больше, чем год назад.

"Без учета импорта немонетарного золота стоимость импорта страны составила 5 млрд 605,6 млн долларов США (на 8,4% больше в годовом сравнении), а положительное сальдо во внешней торговле составило 3 млрд 179,1 млн долларов США (на 6,1% больше).