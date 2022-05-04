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Грузовой поезд Китай-Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан

Грузовой поезд Китай-Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан Грузовой поезд Китай - Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан на сухогрузе Maestro Niyazi.
Бизнес
4 мая 2022 г. 11:22
Грузовой поезд Китай-Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан

Грузовой поезд Китай - Германия отправлен из Казахстана в Азербайджан на сухогрузе Maestro Niyazi.

Как сообщает Report, об этом заявили в Азербайджанском каспийском морском пароходстве (ASCO).

Первый грузовой поезд, отправленный из китайского Сианя в Мангейм (Германия), после прибытия в казахстанский порт Актау, был отправлен в порт Говсан сухогрузом Maestro Niyazi, принадлежащем морскому транспортному флоту ASCO.

Прибытие фидерного судна Maestro Niyazi в порт Говсан ожидается завтра. После перевалки контейнеров в порту поезд будет отправлен в грузинский порт Поти, а затем доставлен в Европу по Черному морю.

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Версия на английском языке Chinese-German freight train sent to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çindən Almaniyaya gedən yük qatarı Azərbaycana yola salınıb

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