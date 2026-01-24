Грузия втрое увеличила прибыль от экспорта маргарина в Азербайджан

В 2025 году Грузия экспортировала в Азербайджан 67,3 тонны маргарина на сумму $116 тыс., что в 3 раза и 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии, в 2025 году Грузия продала зарубежным странам 184 тонны маргарина на $327 тыс., что на 63% и 62% меньше показателей годом ранее.

Азербайджан был одной из двух стран, куда Грузия поставляла аналогичные продукты. Так, в отчетный период Грузия продала Армении 117 тонн продукции на сумму $211 тыс.

Напомним, что в 2024 году Грузия продала за рубеж 488 тонн маргарина на сумму $887 тыс., из которых 21 тонна на сумму $37 тыс. пришлась на долю Азербайджана.