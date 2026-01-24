Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Грузия втрое увеличила прибыль от экспорта маргарина в Азербайджан

    Бизнес
    • 24 января, 2026
    • 09:20
    Грузия втрое увеличила прибыль от экспорта маргарина в Азербайджан

    В 2025 году Грузия экспортировала в Азербайджан 67,3 тонны маргарина на сумму $116 тыс., что в 3 раза и 3,2 раза больше, чем годом ранее.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии, в 2025 году Грузия продала зарубежным странам 184 тонны маргарина на $327 тыс., что на 63% и 62% меньше показателей годом ранее.

    Азербайджан был одной из двух стран, куда Грузия поставляла аналогичные продукты. Так, в отчетный период Грузия продала Армении 117 тонн продукции на сумму $211 тыс.

    Напомним, что в 2024 году Грузия продала за рубеж 488 тонн маргарина на сумму $887 тыс., из которых 21 тонна на сумму $37 тыс. пришлась на долю Азербайджана.

    маргарины экспорт Грузия Азербайджан
    Gürcüstan Azərbaycana marqarin ixracından qazancını 3 dəfə artırıb

    Последние новости

    09:20

    Грузия втрое увеличила прибыль от экспорта маргарина в Азербайджан

    Бизнес
    09:19
    Фото

    ГПС нейтрализовала БПЛА с наркотиками на азербайджано-иранской госгранице

    Происшествия
    09:08

    В результате оползня в Индонезии погибли семь человек, свыше 80 пропали без вести

    Другие страны
    08:51

    США убеждают арабские страны сдерживать Иран и углублять интеграцию с Израилем

    Другие страны
    08:28

    Белый дом: Европа медленно убивает сама себя

    Другие страны
    08:06

    В Иране расследуют причастность иностранных разведок к протестам в стране

    В регионе
    07:41

    Белый дом: США бесплатно получат все необходимое за счет сделки по Гренландии

    Другие страны
    07:19

    В Иране заявили, что ответ на любую атаку США будет максимально жестким

    В регионе
    06:45

    NL Times: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов

    Другие страны
    Лента новостей