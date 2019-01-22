Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В прошлом году стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 63 млн 446,5 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении выросла на 16 млн 331,2 тыс. долларов или на 35%.

Отметим, что в 2017 году Грузия импортировала электроэнергию из Азербайджана на 47 млн 115,3 тыс. долларов.