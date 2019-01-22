 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

    Тбилиси. 22 января. REPORT.AZ/ В прошлом году стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 63 млн 446,5 тыс. долларов. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

    Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении выросла на 16 млн 331,2 тыс. долларов или на 35%.

    Отметим, что в 2017 году Грузия импортировала электроэнергию из Азербайджана на 47 млн 115,3 тыс. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi