​Греция выставит на продажу 14 аэропортов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Правительство Греции осенью планирует выставить на продажу пакеты акций 14 региональных аэропортов, двух морских портов, одного железнодорожного управления, двух электрических компаний и часть пакета акций одного телекоммуникационного оператора. Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, об этом сообщили в Греческом фонде развития активов (HRADF).

По информации, в перечень предназначенных к приватизации компаний вошли морские порты Piraeus и Selonik ("Thessaloniki Port Authority" (THPA S.A.)) и железнодорожная компания Train OSE.

Морской порт Piraeus будет выставлен на продажу в октябре, железнодорожная компания Train OSE в декабре, морской порт Selonik в феврале 2016 года.

Помимо того, планируется продажа части пакета акций нескольких компаний. Ожидается, что найдет свое решение также вопрос о продаже 10%-ной доли Греческой телекоммуникационной компании (OTE) и части пакета акций греческого газотранспортного оператора DESFA.

По информации, две крупные энергетические компании Греции Public Power Corporation (PPC) Independent Power Transmission Operator (IPTO) также будут приватизированы, однако сроки приватизации пока не называются.

Отметим, что в будущем также не исключается продажа акций Афинского аэропорта и почтовой службы Elta.