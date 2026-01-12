Гражданин Азербайджана пытался ввести в страну контрабандой 44 золотых слитка
Бизнес
- 12 января, 2026
- 13:16
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза золотых слитков в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственном таможенном комитете.
Слитки пытался провести в своем багаже гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Дубай-Баку. В ходе досмотра в одной из сумок были обнаружены 44 незадекларированных золотых слитка марки "PAMP" общим весом 372,5 грамма.
По факту проводится расследование.
