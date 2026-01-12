Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Гражданин Азербайджана пытался ввести в страну контрабандой 44 золотых слитка

    Бизнес
    • 12 января, 2026
    • 13:16
    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного ввоза золотых слитков в Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственном таможенном комитете.

    Слитки пытался провести в своем багаже гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Дубай-Баку. В ходе досмотра в одной из сумок были обнаружены 44 незадекларированных золотых слитка марки "PAMP" общим весом 372,5 грамма.

    По факту проводится расследование.

    Azərbaycana qızıl külçələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

