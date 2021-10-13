Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 16%

Граждане Азербайджана в январе-сентябре текущего года приобрели в Турции 1 020 квартир, а в сентябре - 162.

Граждане Азербайджана в январе-сентябре текущего года приобрели в Турции 1 020 квартир, а в сентябре - 162.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 15,5% больше и на 11,5% меньше, сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Грузии.

За 9 месяцев в Турции иностранным гражданам было продано 37 948 квартир, а в прошлом месяце - 6 706. Прирост в годовом сравнении составил 25,4% и 43,4%.

В сентябре больше всего квартир в Турции получили граждане Ирана. В прошлом месяце им было продано 1 323 квартиры, а в январе-сентябре - 5 923.

На втором месте граждане Ирака, в прошлом месяце купившие в Турции 990 квартир, а в январе-сентябре - 5 621.

Тройку замыкают граждане России, которые приобрели 540 квартир в Турции в сентябре и 3 115 в январе-сентябре.