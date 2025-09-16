Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Бизнес
    • 16 сентября, 2025
    • 13:33
    Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 12%

    Граждане Азербайджана в январе-августе текущего года приобрели в Турции 578 единиц жилья, что на 61 (на 11,8%) больше, чем за первые 8 месяцев 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции.

    В августе граждане Азербайджана приобрели в Турции 77 единиц жилья и заняли 6-е место в десятке лидеров.

    В 2024 году граждане Азербайджана приобрели в Турции 866 единиц жилья.

    Турция граждане Азербайджана покупка жилья статистика
    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 12 %-ə yaxın artırıb

