Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 12%
Бизнес
- 16 сентября, 2025
- 13:33
Граждане Азербайджана в январе-августе текущего года приобрели в Турции 578 единиц жилья, что на 61 (на 11,8%) больше, чем за первые 8 месяцев 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции.
В августе граждане Азербайджана приобрели в Турции 77 единиц жилья и заняли 6-е место в десятке лидеров.
В 2024 году граждане Азербайджана приобрели в Турции 866 единиц жилья.
Последние новости
14:29
Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млнДругие страны
14:27
Фото
Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составеВнешняя политика
14:25
СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-ЙоркеДругие страны
14:24
Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотренаФормула 1
14:23
Фото
В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
14:21
Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%Энергетика
14:09
Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+Инфраструктура
14:01
В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на одинДругие
13:59
Фото