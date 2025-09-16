Граждане Азербайджана увеличили покупку жилья в Турции на 12%

Граждане Азербайджана в январе-августе текущего года приобрели в Турции 578 единиц жилья, что на 61 (на 11,8%) больше, чем за первые 8 месяцев 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции.

В августе граждане Азербайджана приобрели в Турции 77 единиц жилья и заняли 6-е место в десятке лидеров.

В 2024 году граждане Азербайджана приобрели в Турции 866 единиц жилья.