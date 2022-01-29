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Готовятся предложения по восстановлению Карабаха на 2023-2026 годы

Готовятся предложения по восстановлению Карабаха на 2023-2026 годы В Азербайджане будут подготовлены предложения по восстановительным и реконструкционным работам в Карабахе, которые охватят 2023-2026 годы.
Бизнес
29 января 2022 г. 16:18
Готовятся предложения по восстановлению Карабаха на 2023-2026 годы

В Азербайджане будут подготовлены предложения по восстановительным и реконструкционным работам в Карабахе, которые охватят 2023-2026 годы.

Как сообщает Report, это отразилось в распоряжении, подписанном премьер-министром Али Асадовым, о подготовке проекта государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозируемых показателей.

«Соответствующие центральные, местные органы исполнительной власти Азербайджанской Республики и другие государственные органы до 1 марта 2022 года должны представить в Министерство экономики и Министерство финансов предложения о средствах, необходимых для проведения на освобожденных территориях по секторам и направлениям восстановительных и реконструкционных работ в период с 2023 до 2026 годов», - говорится в распоряжении.

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Версия на английском языке Azerbaijan preparing proposals for Karabakh restoration for 2023-2026
Версия на азербайджанском языке 2023-2026-cı illər üçün Qarabağın bərpası ilə bağlı təkliflər hazırlanır

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