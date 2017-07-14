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    Готовится проект реконструкции системы аккредитации Азербайджана

    AZPROMO: До сих пор в Азербайджане не прошла аккредитацию лаборатория международного значения, что создает проблемы для экспортеров© Report.az

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Во Франции наши вина анализируют за 850 евро. Однако, по решению Тарифного совета, у нас это обходится в 256 манатов. 

    Как сообщает Report, об этом заявил директор ООО "Центр экспертизы потребительских товаров" Фазиль Мамедов.

    По словам Ф.Мамедова, предприниматели могут быть полностью уверены в результате анализов: "В настоящее время аккредитационными структурами Германии и Италии разрабатывается проект реконструкции системы аккредитации Азербайджана".

    Глава AZPROMO Руфат Мамедов отметил, что до сих пор в Азербайджане не прошла аккредитацию лаборатория международного значения, что создает проблемы для экспортеров. 

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