Готовится проект реконструкции системы аккредитации Азербайджана

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Во Франции наши вина анализируют за 850 евро. Однако, по решению Тарифного совета, у нас это обходится в 256 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор ООО "Центр экспертизы потребительских товаров" Фазиль Мамедов.

По словам Ф.Мамедова, предприниматели могут быть полностью уверены в результате анализов: "В настоящее время аккредитационными структурами Германии и Италии разрабатывается проект реконструкции системы аккредитации Азербайджана".

Глава AZPROMO Руфат Мамедов отметил, что до сих пор в Азербайджане не прошла аккредитацию лаборатория международного значения, что создает проблемы для экспортеров.