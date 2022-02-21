Государственное морское и портовое агентство упростило процесс выдачи дипломов

В Государственном морском и портовом агентстве при министерстве цифрового развития и транспорта упрощается процесс выдачи сертификата (диплома) лицам, окончившим подготовку по специальностям рядового состава (вахтенный матрос, вахтенный моторист, судовой

В Государственном морском и портовом агентстве при министерстве цифрового развития и транспорта упрощается процесс выдачи сертификата (диплома) лицам, окончившим подготовку по специальностям рядового состава (вахтенный матрос, вахтенный моторист, судовой электрик, судовой повар, судовой оператор крана).

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.

Сообщается, что лица, успешно сдавшие выпускные экзамены, организованные в учебно-тренировочном заведении, осуществляющем подготовку рядового состава, и получившие от Государственного морского и портового агентства "свидетельство о соответствии" требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, освобождаются от экзамена в Агентстве для получения сертификата (диплома).

На основании соответствующих документов о прохождении подготовительных курсов в учебно-тренировочных центрах им будут выданы сертификаты (дипломы) на должности моряков в соответствии с требованиями правил II/4, III/4, III/7 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты и в соответствии с национальным законодательством.