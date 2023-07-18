О нас

Государственная налоговая служба возбудила 268 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов

Государственная налоговая служба возбудила 268 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов В I полугодии этого года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики возбудила 268 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.
Бизнес
18 июля 2023 г. 13:05
Государственная налоговая служба возбудила 268 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов

В I полугодии этого года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики возбудила 268 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, всего завершено предварительное расследование по 80 уголовным делам, прекращено производство по 42 уголовным делам, в суд направлено 38 уголовных дел с предъявлением обвинения в отношении 47 человек, в отношении 2 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что по 18 из 42 уголовных дел, расследование которых завершено, налогоплательщики полностью уплатили налоги в ходе предварительного расследования, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, были приняты соответствующие решения. С учетом выплат за предыдущие годы по этим уголовным делам в государственный бюджет выплачены средства в размере 3 млн 551,8 тыс. манатов. В течение 6 месяцев обеспечено возмещение ущерба бюджету в сумме 21 млн 288,5 тыс. манатов.

За отчетный период было проведено 199 контрольных мероприятий у 100 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание, выявлено 163 недочета у 76 налогоплательщиков. В результате мер оперативного налогового контроля были введены финансовые санкции на общую сумму 1 млн 150,3 тысячи манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti I yarımildə vergidən yayınma üzrə 268 cinayət işi açıb

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi