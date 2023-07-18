Государственная налоговая служба возбудила 268 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов

В I полугодии этого года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики возбудила 268 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.

В I полугодии этого года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики возбудила 268 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, всего завершено предварительное расследование по 80 уголовным делам, прекращено производство по 42 уголовным делам, в суд направлено 38 уголовных дел с предъявлением обвинения в отношении 47 человек, в отношении 2 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что по 18 из 42 уголовных дел, расследование которых завершено, налогоплательщики полностью уплатили налоги в ходе предварительного расследования, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, были приняты соответствующие решения. С учетом выплат за предыдущие годы по этим уголовным делам в государственный бюджет выплачены средства в размере 3 млн 551,8 тыс. манатов. В течение 6 месяцев обеспечено возмещение ущерба бюджету в сумме 21 млн 288,5 тыс. манатов.

За отчетный период было проведено 199 контрольных мероприятий у 100 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание, выявлено 163 недочета у 76 налогоплательщиков. В результате мер оперативного налогового контроля были введены финансовые санкции на общую сумму 1 млн 150,3 тысячи манатов.