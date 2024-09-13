Государственная налоговая служба проводит мониторинг в Восточном Зангезуре

Государственная налоговая служба проводит мониторинг деятельности налогоплательщиков в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Государственная налоговая служба проводит мониторинг деятельности налогоплательщиков в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как передает Report со ссылкой на ГНС, об этом сообщил начальник Восточно-Зангезурского территориального налогового управления Чингиз Гулиев на встрече с предпринимателями.

Встреча с более 30 субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими предпринимательскую деятельность в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах, прошла в селе Агалы.

Гулиев отметил, что основной целью мониторинга является проверка наличия регистрации у субъектов предпринимательства. Он подчеркнул, что регистрация позволяет предпринимателям пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными на освобожденных территориях.

Начальник Карабахского территориального главного налогового управления Алекбер Мамедов в свою очередь рассказал о мерах поддержки предпринимательства, льготах, субсидиях на социальное страхование и коммунальные услуги, подчеркнул их важность для развития инфраструктуры и привлечения рабочей силы.

В ходе встречи обсуждались вопросы регистрации, учета налогоплательщиков, применения ККМ и POS-терминалов, налоговые льготы для бизнеса на освобожденных территориях. Предприниматели в свою очередь рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются при применении налогового законодательства.