Государственная налоговая служба против дифференциации НДС

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики выступает против дифференциации налога на добавленную стоимость (НДС).

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики выступает против дифференциации налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, об этом замначальника структуры Самира Мусаева заявила на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В некоторых странах, внедривших дифференцированный НДС, есть проблемы с этим, поскольку возможны злоупотребления. Альтернативным вариантом может стать увеличение суммы возмещения по НДС, что и предусмотрено", - отметила она.

Напомним, с предложением о дифференциации НДС выступил депутат Вахид Ахмедов.