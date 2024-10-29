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Государственная налоговая служба применила финансовые санкции к 43 предпринимателям

Государственная налоговая служба применила финансовые санкции к 43 предпринимателям Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции к 43 налогоплательщикам, занятым в сфере общепита и розничной торговли в Баку.
Бизнес
29 октября 2024 г. 17:31
Государственная налоговая служба применила финансовые санкции к 43 предпринимателям

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции к 43 налогоплательщикам, занятым в сфере общепита и розничной торговли в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснения, некоторые владельцы объектов продолжают практику приема безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.

Благодаря мерам контроля, на 43 объектах выявлены открыто размещенные номера карт, на которые клиентам предлагалось переводить оплату. В отношении нарушителей составлены протоколы, обеспечено применение финансовых санкций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Vergi Xidməti "Kartdan karta" üsulu ilə işləyən 43 sahibkara maliyyə sanksiyaları tətbiq edib

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