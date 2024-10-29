Государственная налоговая служба применила финансовые санкции к 43 предпринимателям

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции к 43 налогоплательщикам, занятым в сфере общепита и розничной торговли в Баку.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики применила финансовые санкции к 43 налогоплательщикам, занятым в сфере общепита и розничной торговли в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснения, некоторые владельцы объектов продолжают практику приема безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту.

Благодаря мерам контроля, на 43 объектах выявлены открыто размещенные номера карт, на которые клиентам предлагалось переводить оплату. В отношении нарушителей составлены протоколы, обеспечено применение финансовых санкций.