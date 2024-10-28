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Государственная налоговая служба предупредила предпринимателей по поводу переводов Card to card

Государственная налоговая служба предупредила предпринимателей по поводу переводов Card to card Безналичные платежи следует осуществлять только через POS-терминалы, при этом гражданам должны выдаваться оба чека: POS-терминала и контрольно-кассового аппарата.
Бизнес
28 октября 2024 г. 11:19
Государственная налоговая служба предупредила предпринимателей по поводу переводов Card to card

Безналичные платежи следует осуществлять только через POS-терминалы, при этом гражданам должны выдаваться оба чека: POS-терминала и контрольно-кассового аппарата.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики к предпринимателям в связи с операциями Card to card.

"Государственная налоговая служба еще раз доводит до сведения субъектов предпринимательства, что за неустановку POS-терминалов на объектах, где их установка обязательна, и за отказ в приеме безналичных платежей на объектах с установленными POS-терминалами в течение календарного года налагается штраф: при первом нарушении - 1 000 манатов, при втором - 3 000 манатов, при третьем и более случаях - 6 000 манатов", - говорится в сообщении ведомства.

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