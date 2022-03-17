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Государственная налоговая служба подготовила новую стратегию

Государственная налоговая служба подготовила новую стратегию Государственная налоговая служба при министерстве экономики подготовила "Коммуникационную стратегию по повышению информированности в сфере открытия бизнеса, налогов и отчетности и обеспечению общественного участия".
Бизнес
17 марта 2022 г. 17:48
Государственная налоговая служба подготовила новую стратегию

Государственная налоговая служба при министерстве экономики подготовила "Коммуникационную стратегию по повышению информированности в сфере открытия бизнеса, налогов и отчетности и обеспечению общественного участия".

Об этом Report сообщили в структуре.

В информации говорится, что распоряжением президента страны "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды и дальнейшему улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года создана комиссия по бизнес-среде и международным рейтингам. Государственная налоговая служба руководит деятельностью рабочей группы комиссии по "открытию бизнеса, налогам и отчетности".

С целью более широкого освещения деятельности рабочей группы в СМИ, повышения общественной осведомленности и обеспечения общественного участия в сферах, где проводятся реформы, разработана новая стратегия. Документ связан с реформами в двух направлениях сферы деятельности Государственной налоговой службы - открытие бизнеса и выплата налогов.

Коммуникационная стратегия включает в себя политику, подходы, шаги и комплекс мер, которые должны быть реализованы для повышения общественного участия в сферах, где проводятся реформы, решения существующих трудностей путем привлечения экспертного сообщества и внедрения прогрессивных инноваций, повышения уровня удовлетворенности налогоплательщиков и общества проводимыми реформами. Документ подготовлен с учетом реализованных до сих пор бизнес-планов, рекомендаций комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti yeni strategiya hazırlayıb

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