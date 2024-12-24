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Антимонопольная служба провела обсуждения с продающими и производящими топливо предпринимателями

Антимонопольная служба провела обсуждения с продающими и производящими топливо предпринимателями Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики провела обсуждения с предпринимателями, занимающимися производством, импортом, оптовой и розничной продажей топлива, по вопросам защиты их п
Бизнес
24 декабря 2024 г. 13:25
Антимонопольная служба провела обсуждения с продающими и производящими топливо предпринимателями

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики провела обсуждения с предпринимателями, занимающимися производством, импортом, оптовой и розничной продажей топлива, по вопросам защиты их прав и обеспечения соответствия продукции установленным стандартам.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, предприниматели были проинформированы о требованиях законодательства касательно предоставления оптовым покупателям соответствующих документов, подтверждающих качество продукции.

В ходе встречи были даны рекомендации по защите прав потребителей, обеспечению удовлетворенности клиентов и соблюдению требований законодательства, даны ответы на вопросы предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке YDM-lərdə satılan yanacaqların keyfiyyəti və istehlakçıların şikayətləri müzakirə edilib

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