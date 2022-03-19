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Госслужба прокомментировала рост цен на рынке муки

Госслужба прокомментировала рост цен на рынке муки В последние дни некоторые средства массовой информации публикуют информацию о росте цен на рынке муки.
Бизнес
19 марта 2022 г. 12:17
Госслужба прокомментировала рост цен на рынке муки

В последние дни некоторые средства массовой информации публикуют информацию о росте цен на рынке муки.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, в результате экономических и политических событий в мире на мировых рынках наблюдается рост цен на продовольственную пшеницу: “Тем не менее, в целях предотвращения злоупотребления ситуацией на местном рынке муки и мучных изделий и необоснованного изменения цен на фоне роста спроса на продукты питания в стране Государственная служба антимонопольного регулирования и контроля за потребительским рынком при Министерстве экономики проводит регулярный мониторинг и строгие меры контроля. В случае выявления в этой сфере признаков картельных сговоров (ценовых соглашений), ценовых манипуляций и других действий, противоречащих антимонопольному законодательству, будут предприняты срочные жесткие шаги”.

Следует отметить, что, исходя из распоряжения Кабинета Министров “Об усилении неотложных мер в связи с усилением мер против инфляции в Азербайджане”, Госслужба включила проведение исследований на рынке продовольственной продукции в перечень приоритетных направлений с точки зрения соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Напомним, что цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики. Вместе с тем, в начале года крупные производители муки и хлеба обратились к гражданам по поводу роста цен на муку.

Госслужба сообщает, что производители муки регулярно сообщают в Госслужбу информацию об оптовых ценах на муку, оптовых центрах и пунктах, а также часы работы и контактные телефоны. Государственная служба в целях обеспечения информационной доступности размещает эту информацию на официальной интернет-странице (https://competition.gov.az/az/page/melumat-merkezi/faydali/un-istehsalcilarinin-topdansatis-menteqeleri-satis-qiymetleri-ve-is-vaxti-barede-melumat). Эта информация регулярно обновляется.

Потребители и предприниматели, столкнувшись с случаями манипулирования ценами, могут обратиться в Государственную службу.

Контактный телефон: (+99412) 599-76-00;

Адрес электронной почты: [email protected]

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