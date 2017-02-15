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    Госкомитет по вопросам имущества и Национальная конфедерация организаций предпринимателей подписали меморандум о сотрудничестве

    Документ подписан на форуме “Инвестиции в сфере приватизации: новые возможности и вызовы”

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На деловом форуме “Инвестиции в сфере приватизации: новые возможности и вызовы”, организованном в Баку Госкомитетом по вопросам имущества (ГКВИ), подписан меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, меморандум о сотрудничестве подписан между ГКВИ и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

    Отметим, что на мероприятии принимают участие председатель ГКВИ Керем Гасанов, замминистра экономики Ниязи Сафаров, а также более 100 субъектов предпринимательства, консультантов, деловых людей, специалистов по недвижимости, представляющих крупные холдинги, ассоциации и группы компаний страны. 

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