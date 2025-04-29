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Госагентство обнародовало оптовые цены на муку по стране

Госагентство обнародовало оптовые цены на муку по стране Госагентство обнародовало оптовые цены на муку по стране
Бизнес
29 апреля 2025 г. 10:58
Госагентство обнародовало оптовые цены на муку по стране

По состоянию на 28 апреля в Азербайджане цена продажи 50-килограммового мешка муки в оптовых точках производителей муки колебалась в пределах 26,6-28,2 маната, в частности в Баку и Абшеронском районе - в пределах 27-27,4 маната.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовало Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Самая низкая оптовая цена на муку в стране зафиксирована в Шабранском районе (26,6 маната), а самая высокая - в Гяндже (28,2 маната).

Отметим, что по состоянию на 22 апреля цена 50-килограммового мешка муки в оптовых точках производителей муки в Азербайджане колебалась в пределах 26,8-28,2 маната.

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