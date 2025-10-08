Госагентство гражданской авиации исключено из "Классификации административных органов"
Бизнес
- 08 октября, 2025
- 12:15
Кабинет министров внес изменения в "Классификацию административных органов", утвержденную постановлением от 28 августа 2007 года.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта исключено из классификации.
