Госагентство гражданской авиации исключено из "Классификации административных органов"

    • 08 октября, 2025
    • 12:15
    Кабинет министров внес изменения в "Классификацию административных органов", утвержденную постановлением от 28 августа 2007 года.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта исключено из классификации.

    Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi "İnzibati orqanların Təsnifatı"ndan çıxarılıb

