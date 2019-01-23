Google пожертвовала 3 млн долларов на развитие Wikipedia

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Корпорация Google пожертвовала более 3 млн долларов США на развитие интернет-энциклопедии Wikipedia.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила президент благотворительного фонда Google Жаклин Фуллер.

Как отмечается, $1,1 млн передали некоммерческой организации Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия. Еще $2 млн Google пожертвовала в специально организованный фонд Wikimedia.

Помимо денежных пожертвований Google также обязалась расширить свое участие в инициативе, нацеленной на увеличение числа языков, на которых доступна Wikipedia. В рамках данного проекта многие статьи энциклопедии уже были переведены на редкие языки, включая более десятка языков индо-арийской группы, на которых преимущественно говорят в Индии, Бангладеш и Пакистане. Как отмечается в сообщении, Google и Wikimedia вскоре приступят к добавлению в энциклопедию еще порядка десяти дополнительных языков.