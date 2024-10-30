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ГНС провела очередной мониторинг против "Card to card", оштрафованы 54 налогоплательщика

ГНС провела очередной мониторинг против "Card to card", оштрафованы 54 налогоплательщика Государственная налоговая служба Азербайджана в очередной раз провела мониторинги на объектах розничной торговли и общепита в столице с целью пресечь случаи безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to ca
Бизнес
30 октября 2024 г. 14:07
ГНС провела очередной мониторинг против Card to card, оштрафованы 54 налогоплательщика

Государственная налоговая служба Азербайджана в очередной раз провела мониторинги на объектах розничной торговли и общепита в столице с целью пресечь случаи безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, за последние несколько дней в ходе проверок факты нарушений были выявлены на 54 объектах.

"Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминал, и при этом гражданам наряду с чеком POS-терминала должен предоставляться также чек контрольно-кассового аппарата. Согласно действующему законодательству, налогоплательщики обязаны создавать возможности для потребителей осуществлять электронные платежи ", - заявили в Государственной налоговой службе.

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в ходе проверок, протоколируются, и к таким объектам применяются финансовые санкции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Vergi Xidməti "Card to card"la bağlı növbəti dəfə nəzarət tədbirləri keçirib

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