ГНС прокомментировала меры по "обелению" рынка аренды жилья

В Азербайджане сдача в аренду квартир является налогооблагаемой операцией, однако в этой сфере существуют неофициальные сделки.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Государственной налоговой службы (ГНС).

В информации отмечено, что для официального оформления данной операции планируется упростить администрирование и снизить налоговую нагрузку.

Следует отметить, что с 1 января 2025 года гражданам, получающим доход от сдачи жилья в аренду, предоставлено право назначать агента (юридическое или физическое лицо) и делегировать ему полномочия по исполнению налоговых обязательств без необходимости регистрации в налоговом органе.

Для "обеления" рынка аренды и стимулирования добровольного исполнения налоговых обязательств планируется оптимизировать ставку налога на доходы физических лиц от сдачи в аренду принадлежащих физлицам жилых помещений - с действующих 14% до 10%. Это фактически снижает налоговую нагрузку примерно на 30%. Ставка налога в размере 14% остается неизменной для объектов недвижимости, сдаваемых в аренду в рамках предпринимательской деятельности или в аренду юридическим лицам.

Целью изменения является предотвращение уклонения от уплаты налогов и стимулирование оформления договоров аренды жилых помещений, принадлежащих физическим лицам, и операций по этим договорам.