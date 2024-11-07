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ГНС оштрафовала еще более 150 налогоплательщиков за операции "Card to card"

ГНС оштрафовала еще более 150 налогоплательщиков за операции "Card to card" шаблон - только цифру поменяла
Бизнес
7 ноября 2024 г. 11:31
ГНС оштрафовала еще более 150 налогоплательщиков за операции Card to card

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана оштрафовала еще более 150 налогоплательщиков, осуществлявших безналичные платежи не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту (Card to card).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Нарушения были выявлены в ходе мониторингов, проводившихся на объектах розничной торговли и общепита в последние несколько дней.

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в ходе проверок, протоколируются, и к таким объектам применяются финансовые санкции.

"Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам должна быть представлена выписка POS-терминала, а также чек контрольно-кассового аппарата", - напомнили в ГНС.

Отметим, что ГНС в последнее время проводит мониторинги с целью выявления субъектов бизнеса, которые принимают безналичные платежи посредством Card to card.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 150 sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq edilib

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