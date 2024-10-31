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ГНС оштрафовала 70 налогоплательщиков за операции "Card to card"

ГНС оштрафовала 70 налогоплательщиков за операции "Card to card" по шаблону, только цифру поменяла
Бизнес
31 октября 2024 г. 14:58
ГНС оштрафовала 70 налогоплательщиков за операции Card to card

Государственная налоговая служба Азербайджана провела очередной мониторинг на объектах розничной торговли и общепита в Баку с целью пресечь случаи безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в ходе проверок факты нарушений были выявлены еще на 70 объектах.

"Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминалы, и при этом гражданам наряду с чеком POS-терминала должен предоставляться также чек контрольно-кассового аппарата. Согласно действующему законодательству, налогоплательщики обязаны создавать возможности для потребителей осуществлять электронные платежи ", - заявили в Государственной налоговой службе.

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в ходе проверок, протоколируются, и к таким объектам применяются финансовые санкции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Vergi Xidməti "Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 70 sahibkara maliyyə sanksiyaları tətbiq edib

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