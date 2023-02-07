ГНС: Граждане Азербайджана, оказывающие помощь Турции, по поводу удержанного НДС должны обращаться в банк 

Граждане Азербайджана оказывают поддержку пострадавшим в результате землетрясения в Турции в виде финансовой помощи и пожертвований в специальные фонды, созданные в братской стране. Среди общественности распространяется информация о налогообложении денежных переводов граждан, посылающих финансовую помощь посредством электронных платежных систем.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики.
"В настоящее время платежи, осуществляемые гражданами в электронном виде с целью оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции, не связаны с покупкой каких-либо работ и услуг, предоставляемых в режиме электронной торговли, поэтому банки, осуществляющие платежные переводы такого рода, не должны взимать НДС по ставке 18%.
В связи с возвратом сумм налога, уже удержанных с их счетов в ходе таких переводов, гражданам рекомендуется обращаться в соответствующие банки, клиентами которых они являются", - говорится в ответе ГНС.