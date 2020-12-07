Glencore меняет главу компании

Айвен Глазенберг возглавляет Glencore уже почти 20 лет, с января 2002 года

Айвен Глазенберг уйдет с поста СЕО Glencore в первом полугодии 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении швейцарского сырьевого трейдера. Компанию возглавит 45-летний Гари Нэгл, который пришел в компанию в 2000 году и сейчас возглавляет глобальный угольный бизнес, базируясь в Сиднее.

В начале следующего года Нэгл переедет в Швейцарию и будет работать вместе с Глазенбергом в рамках передачи полномочий.

Айвен Глазенберг возглавляет Glencore уже почти 20 лет, с января 2002 года. Его карьера в компании началась в 1984 году, с работы в угольном подразделении трейдера в ЮАР. С 1990 по 2002 гг. Глазенберг, как и его преемник, возглавлял глобальный угольный бизнес Glencore. При Глазенберге Glencore в 2011 году провела IPO в Лондоне и Гонконге, разместив акции на 10 млрд долларов США, а в 2013 году осуществила слияние с горнодобывающей группой Xstrata, в результате которого была создана компания с капитализацией порядка 80 млрд долларов США.

Гари Нэгл пришел в Glencore в 2000 году. В 2008-2013 гг. он был CEO Prodeco, колумбийского угольного подразделения группы, в 2013-2018 гг. возглавлял бизнес Glencore по производству сплавов.

Glencore была основана в 1974 году американским предпринимателем бельгийского происхождения Марком Ричем, который более не принимает участие в ее деятельности. До мая 2011 года компания принадлежала менеджменту во главе с Глазенбергом. В результате IPO в Лондоне и Гонконге Glencore разместила 16% своих акций, капитализация компании на тот момент составила около 60 млрд долларов США.

Штаб-квартира трейдера располагается в швейцарском Бааре.

Как сообщалось ранее, Глазенберг заявил, что не планирует входить в совет директоров компании после того, как покинет свой пост. Он добавил, что намерен сохранить свою долю в группе (почти 10%).

За первые шесть месяцев 2020 года Glencore заработал на торговле нефтью около 1 млрд долларов США прибыли до уплаты процентов и налогов. Это сопоставимо с результатами, полученными сырьевым трейдером по итогам всего 2019 года.