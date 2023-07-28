Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция

В июне текущего года Азербайджан экспортировал больше всего продукции ненефтяного сектора в Россию (148,3 млн долларов США).

В июне текущего года Азербайджан экспортировал больше всего продукции ненефтяного сектора в Россию (148,3 млн долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За Россией следуют Турция (47,9 млн долларов США) и Грузия (19,1 млн долларов США).

За июнь 2023 года в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора первое место заняли вишня и черешня (40,1 млн долларов США). Затем следуют помидоры (29,3 млн долларов США) и очищенный хлопок (18,3 млн долларов США).