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Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция

Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция В июне текущего года Азербайджан экспортировал больше всего продукции ненефтяного сектора в Россию (148,3 млн долларов США).
Бизнес
28 июля 2023 г. 19:55
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция

В июне текущего года Азербайджан экспортировал больше всего продукции ненефтяного сектора в Россию (148,3 млн долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в июльском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За Россией следуют Турция (47,9 млн долларов США) и Грузия (19,1 млн долларов США).

За июнь 2023 года в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора первое место заняли вишня и черешня (40,1 млн долларов США). Затем следуют помидоры (29,3 млн долларов США) и очищенный хлопок (18,3 млн долларов США).

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Версия на английском языке Russia, Türkiye main recipients of Azerbaijan's non-oil exports
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan ən çox qeyri-neft məhsullarını Rusiya və Türkiyəyə ixrac edib

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